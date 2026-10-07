В Баку частично перекроют дороги в двух районах - ФОТО

В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку с 7 октября 2026 года в связи с ремонтом дорог будет частично ограничено движение транспортных средств. Ремонтные работы начнутся 7 октября 2026 года в 15:00.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), работы будут вестись на улице Джафара Джаббарлы в поселке Бинагади Бинагадинского района, а также в Сабунчинском районе - на участке шоссе Забрат - Маштага от пересечения с улицей Эльшана Магеррамлa до Академии Государственного таможенного комитета, в обоих направлениях.

В AAYDA попросили водителей заранее воспользоваться альтернативными дорогами и быть внимательными при движении.