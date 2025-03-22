МВД в очередной раз обратилось к гражданам в связи с киберпреступлениями - ВИДЕО

Киберпреступники с каждым днем совершенствуют методы, используемые для реализации своих преступных намерений. Хотя сценарии разные, цель одна. Обмануть людей, захватить средства.

Об этом говорится в очередном обращении Министерства внутренних дел в связи с киберпреступлениями:

«Они различными способами создают профили от имени людей в социальных сетях, совершают мошенничество, используя киберметоды для идентификации номеров в WhatsApp и Telegram.

Могут поступить сообщения на ваши аккаунты в соцсетях или на номер мобильного телефона от людей, которых считаете друзьями, близкими или знакомыми, с просьбой одолжить деньги. Фотография профиля, имя, фамилия совпадают. Вы не отказываете в просьбе только потому, что он ваш друг, переводите деньги на отправленный им карточный счет. Через несколько минут позвонив или написав и спросив: «Деньги поступили на карту?», либо видите, что данная страница заблокирована, либо до номера, который, по всей видимости, совпадает с номером вашего друга, не доходят звонки. Когда вы находите в своих контактах номер, по которому всегда звоните, и разговариваете с другом, оказывается, что он не просил у вас взаймы и даже не знает об этом.

В последние месяцы участились случаи кражи финансовых средств с использованием упомянутого метода - то есть путем идентификации схожих аккаунтов и номеров.

Будьте бдительнее, чем когда-либо, если кто-то позвонит, напишите, напишет - позвоните и уточните, не делитесь с кем-либо личными данными, а также данными карточек».