В Барде состоялась церемония прощания с солдатом, погибшим под снежной лавиной в Гедабее - ФОТО

В Барде состоялась церемония прощания с военнослужащим Рустамом Гамидовым, погибшим в результате схода лавины в Гедабее.

Тело военнослужащего было передано его семье минувшей ночью.

Рустам Руслан оглу Гамидов родился в 2005 году, 19 марта вместе со своим сослуживцем Али Тариель оглу Имановым попал под снежную лавину в Гедабейском районе.

Гамидов был помолвлен, до увольнения с воинской службы ему оставалось 10 дней.

Источник: Report