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Замглавы МИД Турции: Новруз - показатель культурного богатства и общности ценностей тюркских народов

First News Media13:00 - Сегодня
Замглавы МИД Турции: Новруз - показатель культурного богатства и общности ценностей тюркских народов

Ключевые идеи, которые несет в себе тысячелетний праздник Новруз - мир, единство и обновление. Очень важно передавать традицию празднования Новруза будущим поколениям. Эта задача - общая ответственность всех тюркских народов.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи на мероприятии, организованном Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре в связи с праздником Новруз.

Она напомнила, что Генеральная ассамблея ООН в 2010 году провозгласила 21 марта Международным днем Новруза, призывая к его глобальному празднованию.

Б. Экинджи назвала праздник Новруз - одним из показателей культурного богатства и общности ценностей тюркских народов. «Важно быть приверженными историческим и культурным корням, укреплять солидарность и единство в Тюркском мире. Мы искренне верим в достижение этой цели», - сказала замминистра.

Она дала высокую оценку вкладу ТЮРКСОЙ в пропаганду и защиту истории, культуры и языка тюркских народов.

«ТЮРКСОЙ с 1993 года успешно выполняет возложенную на нее миссию. Эта организация - незаменимый мост, объединяющий тюркские народы, вносящий весомый вклад в укрепление тюркской идентичности», - отметила дипломат, подчеркнув, что Анкара будет и далее поддерживать деятельность ТЮРКСОЙ.

О значимости Новруза заявил и генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Он дал высокую оценку инициативе Президента Реджепа Тайипа Эрдогана объявить 21 марта «Днем общей памяти и празднования Тюркского мира» и поблагодарил власти Турции за поддержку деятельности ТЮРКСОЙ.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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