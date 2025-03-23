Папа Франциск приветствовал договоренности Баку и Еревана по тексту мирного соглашения

Папа Римский Франциск приветствовал завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Заявление понтифика распространила служба печати Святого Престола.

Он выразил свою признательность за шаги, предпринятые в направлении мира на Южном Кавказе на фоне усилий по достижению окончательного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

"Пусть это станет знаком надежды, что и другие конфликты могут найти путь к разрешению посредством диалога и доброй воли", - приводит слова Папы издание Vatican News.