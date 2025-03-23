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МИД: Заявления Арарата Мирзояна полностью безосновательны

First News Media09:40 - Сегодня
МИД: Заявления Арарата Мирзояна полностью безосновательны

Заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в интервью бразильской газете Folha о якобы недостаточном внимании к нуждам "Глобального Юга" и развивающихся стран на предыдущих конференциях COP являются абсолютно безосновательными.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявления главы МИД Армении, сделанные в контексте конференции COP.

"Очевидно, что министр иностранных дел Армении вообще не осведомлен о сути климатических переговоров в рамках COP.

До настоящего времени на всех конференциях COP принимались знаковые решения в сфере борьбы с изменением климата, направленные на поддержку стран "Глобального Юга".

В этом контексте заявления главы МИД Армении представляют собой не только проявление неуважения к COP29, но и к организаторам всех предыдущих конференций COP.

Что касается COP29, то Бакинская конференция, ставшая переломным моментом в глобальной климатической дипломатии, была признана одной из самых успешных COP как с точки зрения уровня организации, так и по итоговым результатам переговоров.

Так, согласно принятому в Баку решению Baku Climate Finance Ambition, цель по ежегодному выделению 100 миллиардов долларов США из государственных источников развитых стран для финансирования климатических действий в развивающихся государствах была увеличена в три раза – до 300 млрд долларов США. В том же решении предусмотрено, что общий объем финансирования из всех источников (государственных и негосударственных) составит 1,3 триллиона долларов США.

Кроме того, COP29 вошел в историю как конференция, на которой был дан старт механизму углеродных рынков (Механизм Парижского соглашения по кредитам), решение по которому не удавалось принять на протяжении почти 10 лет. В рамках этого механизма страны "Глобального Юга" также смогут в значительной степени воспользоваться климатическим финансированием.

Значение COP29 для "Глобального Юга" также проявилось в запуске Фонда компенсации потерь и ущерба (Loss and Damage Fund), которому уделялось особое внимание.

Эти достижения, достигнутые благодаря активным усилиям председательства COP29, составляют лишь небольшую часть успехов Бакинской конференции.

На данный момент главным приоритетом для мирового климатического сообщества является реализация решений COP29 и подготовка к следующей конференции COP, которая пройдет в бразильском городе Белен.

Мы надеемся, что COP в Белене также станет очередным шагом вперёд в климатических переговорах", - заявили в МИД Азербайджана.

Источник: Trend

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