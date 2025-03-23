В Доме Азербайджана в Зальцбурге состоялось празднование Новруза - ФОТО

В Доме Азербайджана в Зальцбурге состоялось торжественное празднование Новруза.

Мероприятие объединило наших соотечественников, проживающих в разных регионах Австрии, и послужило защите и продвижению национальных ценностей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель Общества азербайджанцев Австрии Фарид Азизов искренне поздравил участников встречи с праздником Новруз и наступающим праздником Рамазан. Он подчеркнул, что Новруз является одним из древнейших праздников, унаследованных от наших предков, и имеет особое значение как символ единства, дружбы и солидарности. В то же время, он говорил о важности того, чтобы наши соотечественники, проживая за рубежом вдали от Родины, сохраняли национальные обычаи и традиции и передавали их будущим поколениям.

Гостям праздника были представлены традиционные атрибуты Навруза - солод, крашеные яйца, свечи и специально украшенный праздничный стол. Были предложены национальные сладости, такие как пахлава, шекербура и гогал, которые являются главными символами Новруза, а также разнообразные блюда богатой кухни Азербайджана.

Для участников праздника была организована и музыкальная программа, состоящая из национальных танцев, мугамных номеров и народных песен. Для молодежи и детей проводились новрузовские игры, включавшие битье яиц и различные веселые конкурсы. Выступившие на мероприятии гости подчеркнули значимость Новруза для нашего народа и отметили, что подобные мероприятия укрепляют единство среди соотечественников.

В завершение участники мероприятия сделали совместные памятные фотографии, запечатлевшие праздничную атмосферу. В очередной раз было подтверждено, что подобные мероприятия вносят значительный вклад в сохранение национально-культурной самобытности азербайджанцев, проживающих в Европе, и передачу ее будущим поколениям.