Президент Чехии назвал условие отправки военных на Украину

Чехия готова направить на Украину своих военных в составе миротворческого контингента.

Об этом заявил президент Петр Павел в интервью «Европейской правде».

«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них», — назвал он условие отправки военных.

Источник: Lenta.ru