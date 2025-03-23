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В Баку шел дождь, в регионах выпал снег - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:20 - Сегодня
В Баку шел дождь, в регионах выпал снег - ОБНОВЛЕНО

В Баку и большинстве регионов страны наблюдается погода с осадками.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации на 17:00, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Евлахе, Лерике и Ярдымлы шел дождь. В Шахдаге, Губе, Гусаре, Халтане, Хыналыге, Шеки и Шахбузе наблюдался снегопад.

Северо-западный ветер в Габале усилился до 30 м/с, в Гёйчае - до 16 м/с.

12:00

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилился до 17 м/с.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 10:00 воскресенья, в большинстве регионов страны наблюдалась дождливая и ветреная погода.

В Лянкяране и Астаре выпало 15 мм осадков, в Джалилабаде - 8, в Загатале и Балакене - 6, в Сабирабаде, Товузе, Тертере, Агстафе, Лерике, Зардабе, Ходжалы, Гахе, Шеки, Габале, Билясуваре, Физули, Джейранчеле, Шамкире, Нафталане, Гяндже, Ярдымлы, Алтыагадже, Губе, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Нефтчале, Исмаиллы, Билясуваре, Ярдымлы, Агдаме, Огузе, Гобустане, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Барде, Геранбое и Шахбузе - 5, в Баку и на Абшеронском полуострове - 2 мм.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Шуше, Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Халтане и Гусаре (Лаза) выпал снег. В некоторых местах усилился северо-западный ветер, скорость которого в Шахдаге достигала 20 м/с, в Геранбое - 19 м/с, в Нафталане - 18 м/с, в Баку и на Абшероне - до 17 м/с.

В Дашкесане, Гёйгёле, Халтане, Габале, Исмаиллы, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Лерике, Гахе, Шеки, Балакене, Загатале наблюдался туман, видимость не превышала 500 метров.

Минимальная температура воздуха в столице и на полуострове, а также в низменных районах составила до 7, в Нахчыванской АР до 2 градусов тепла, в горах было зафиксировано до 9 градусов мороза.

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