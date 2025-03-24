МЧС Азербайджана обратилось к гражданам

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призвало граждан соблюдать правила парковки в праздничные дни.

Как сообщает 1news.az, в нерабочие дни, связанные с праздниками Новруз и Рамазан, автомобили часто оставляют во дворах и у подъездов, что затрудняет доступ пожарной и спасательной техники к зданиям.

По информации МЧС, в некоторых случаях неправильно припаркованные машины мешают оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях, а также усложняют использование гидрантов и водоемов.

В связи с этим министерство настоятельно рекомендует водителям парковать свои автомобили только в разрешенных местах, соблюдать дистанцию между машинами и не блокировать проезд для спецтехники.

Напомним, что с 20 по 31 марта в Азербайджане установлены нерабочие дни в честь праздников Новруз и Рамазан.