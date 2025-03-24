Какой будет погода в Азербайджане завтра?

25 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, но преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Преобладает умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°C, днем — 8-13°C. Атмосферное давление будет выше нормы — 771 мм рт. ст., а относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 55-60%.

В регионах Азербайджана также будет преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами ожидается туман. Ветер будет умеренным западным.

Температура воздуха ночью составит 3-7°C, днем — 12-17°C, в горах ночью — 5-10°C мороза, днем — 0-5°C тепла.