Президент Грузии отозвал поданный Зурабишвили иск

Президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отозвать иск, поданный бывшим президентом Саломе Зурабишвили в Конституционный суд по поводу закона об иноагентах.

Как сообщает 1news.az, об этом объявила администрация президента Грузии.

В заявлении отмечается, что закон "О прозрачности иностранного влияния" основывается на принципах прозрачности и подотчетности, что способствует защите основного принципа государственности Грузии — национального суверенитета и стабильного развития страны.

Этот закон направлен на обеспечение информированности общества о происхождении финансирования организаций, которые представляют интересы иностранных государств. В связи с этим Михаил Кавелашвили решил отозвать иск в Конституционный суд.