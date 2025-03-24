В Азербайджане названо время праздничного намаза

В священный месяц Рамазан праздничный намаз в некоторых мечетях пройдет 30 марта в 8:00, тогда как в большинстве мечетей он начнется в 9:00.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев.

По словам Нуруллаева, решение о времени начала молитвы остается за имамами мечетей. "Глава общины и имам мечети совместно определяют наиболее подходящее время. Верующим рекомендуется уточнить эту информацию непосредственно у имама или главы общины за день до праздничной молитвы", - подчеркнул он.