Азербайджанец сделал предложение на митинге в Стамбуле - ВИДЕО

Митинги в поддержку Экрема Имамоглу, проходящие в Турции, стали местом не только политических выступлений, но и трогательного романтического события.

Как сообщает 1news.az, азербайджанец Эльдениз Мамедов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время митинга в районе Сарайхана города Стамбул.

Неожиданное предложение вызвало бурю эмоций у участников митинга, добавив яркий и запоминающийся момент в политическое мероприятие. Кадры с романтическим событием быстро распространились в социальных сетях.