Сначала избил, а затем повесил – подробности убийства в Нахчыване

В правоохранительные органы поступило сообщение о предполагаемом самоубийстве жительницы Садаракского района, Айтадж Ибрагимли (2000 г.р.), которая, по предварительным данным, повесилась в собственном доме.

Как передает 1news.az, со ссылкой на Oxu.Az., прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и прокуратуры провели расследование, в ходе которого было установлено, что смерть женщины наступила в результате умышленных действий ее мужа, Азера Ибрагимли (1992 г.р.). По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии конфликта с женой, нанес ей телесные повреждения, а затем инсценировал самоубийство через повешение.

Азер Ибрагимли был задержан в качестве подозреваемого и передан следственным органам.

По факту произошедшего районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

Известно, что 25-летняя Айтадж Ибрагимли воспитывала двоих детей, младшему из которых всего три месяца.