Администрация Трампа за два месяца столкнулась с волной судебных исков

В первые два месяца на посту президента США Дональд Трамп столкнулся с более чем 150 судебными исками.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РТ и Bloomberg, эти иски касаются оспаривания законности действий его администрации. Основная часть исков связана с ужесточением миграционной политики, массовыми увольнениями госслужащих, деятельностью Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и его руководителя Илона Маска.

«Белый дом добился ряда значительных побед и оспаривает большинство своих проигрышей», — говорится в статье.