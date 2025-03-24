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МВД запускает новое приложение для упрощения обращений граждан - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:36 - Сегодня
МВД запускает новое приложение для упрощения обращений граждан - ВИДЕО

МВД Азербайджана упростило подачу электронных обращений через приложение "E-Polis".

Теперь граждане могут отправлять электронные обращения в органы полиции через мобильное приложение "E-Polis", единую платформу, сообщила пресс-служба МВД, передает 1news.az.

Согласно информации, для подачи обращения необходимо войти в приложение и перейти в раздел "Электронное обращение". В открывшемся окне следует нажать кнопку "Подать обращение" и ознакомиться со своими контактными данными. Если данные верны, можно нажать кнопку "Продолжить" и перейти к следующему шагу.

«На следующем этапе необходимо ознакомиться с правилами и снова нажать кнопку "Продолжить". Затем в разделе "Общая информация" нужно выбрать категорию заявителя, указать, "Куда направляется" обращение и "Тип обращения". При подаче жалобы следует указать, является ли лицо, на которое подается жалоба, сотрудником органов внутренних дел или другим лицом. Далее необходимо указать тему обращения и место происшествия.

Нажав кнопку "Далее", в разделе "Информация об ответчике" нужно ввести известные данные о лице, на которое подается жалоба, и снова нажать кнопку "Далее". При наличии текста, фотографий или документов их можно прикрепить к обращению. После этого необходимо подтвердить обращение.

Процедура завершается, и обращение будет отправлено в органы полиции в электронном виде в течение нескольких минут. МВД призывает граждан воспользоваться преимуществами цифровых услуг "E-Polis"», - говорится в сообщении МВД.

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