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Всемирный день борьбы с туберкулезом

First News Media12:17 - Сегодня
Всемирный день борьбы с туберкулезом

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание к настоятельной необходимости ликвидации туберкулеза – самого смертоносного инфекционного заболевания в мире, а также повысить осведомленность общественности о губительных последствиях туберкулеза для здоровья, общества и экономики и активизировать усилия по борьбе с глобальной туберкулезной эпидемией.

В этот день в 1882 году доктор Роберт Кох объявил о том, что ему удалось открыть бактерию, вызывающую туберкулез, благодаря чему стала возможна разработка методов диагностики и лечения этого заболевания.

Туберкулез остается одной из инфекционных болезней, уносящих наибольшее число жизней во всем мире. Каждый день от туберкулеза умирают около 3425 человек, и почти 30 000 человек заболевают этой поддающейся профилактике и излечимой болезнью.

С 2000 года глобальные усилия по борьбе с туберкулезом, по оценкам, позволили спасти 79 млн жизней. В 2022 году во всем мире наблюдались значительные успехи в области расширения услуг по диагностике и лечению туберкулеза. Это является обнадеживающим признаком постепенного преодоления пагубных последствий пандемии COVID-19, которая привела к нарушению работы служб по профилактике и лечению туберкулеза.

В своем последнем Докладе о глобальной борьбе с туберкулезом ВОЗ подчеркивает, что в 2023 году доступ к диагностике и лечению получили более 8,2 млн человек с туберкулезом, что выше, чем в 2022 году (7,5 млн), и намного выше, чем в 2020 году (5,8 млн) и в 2021 году (6,4 млн). В мире по-прежнему сохраняется большой разрыв между предполагаемым числом людей, заболевших туберкулезом, и числом тех, кому впервые был поставлен такой диагноз.

Кроме того, на совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций были согласованы новые цели в области ликвидации туберкулеза, и был учрежден Совет по ускорению доступа к вакцинам против туберкулеза, призванный содействовать разработке, лицензированию и равноправному использованию новых противотуберкулезных вакцин.

Тем не менее темпы прогресса остаются недостаточными для достижения поставленных в 2018 году глобальных целей по борьбе с туберкулезом, и основными препятствующими факторами стали пандемия и не прекращающиеся вооруженные конфликты.

Тема 2025 года

Туберкулез продолжает разрушать жизни миллионов людей во всем мире, вызывая тяжелые последствия для здоровья, а также социальной и экономической сферы. Тема этого года: «Да, мы можем ликвидировать туберкулез! Обязательства, инвестиции, результаты!». Выбранная тема представляет собой решительный призыв к уверенным действиям, неотложным мерам и подотчетности за достижение результатов.

Основные тезисы кампании

Обязательства: на совещании высокого уровня ООН в 2023 году мировые лидеры приняли обязательство активизировать усилия по ликвидации туберкулеза. Теперь необходимы конкретные действия: скорейшее внедрение рекомендаций и мер политики ВОЗ, укрепление национальных стратегий и полное обеспечение финансированием.

Инвестиции: проблему туберкулеза невозможно решить без надлежащего финансирования. Требуется решительный, диверсифицированный подход для финансирования инноваций, ликвидации пробелов в доступе к средствам профилактики, лечения и ухода за больными туберкулезом, а также содействия научным исследованиям и инновациям.

Результаты: переход от обязательств к действиям требует более широкого внедрения рекомендованных ВОЗ мероприятий с доказанной эффективностью в таких областях, как раннее выявление, диагностика, профилактическое лечение и высококачественная помощь при туберкулезе, особенно при его лекарственно-устойчивых формах. Успешное выполнение этих задач зависит от активной роли местных сообществ, действий на уровне гражданского общества, а также межсекторального сотрудничества.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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