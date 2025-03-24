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Задержаны лица, пытавшиеся забрать наркотики, сброшенные с Ирана с помощью дронов

Фаига Мамедова12:29 - Сегодня
Задержаны лица, пытавшиеся забрать наркотики, сброшенные с Ирана с помощью дронов

Задержаны лица, пытавшиеся забрать наркотики, сброшенные с территории Ирана с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщает 1news.az, об этом информирует Государственная пограничная служба (ГПС).

Благодаря внимательности пограничников, на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Командования пограничных войск ГПС, вблизи границы были замечены двое подозрительных лиц, ехавших на автомобиле.

В результате оперативных действий транспортное средство было остановлено, а жители поселка Сарай Абшеронского района Ильгар Гурбанов (2000 г.р.) и Немат Магеррамов (1985 г.р.) задержаны как подозреваемые.

При осмотре автомобиля было найдено и изъято 6 кг 354 г марихуаны. Задержанные признались, что прибыли с целью забрать наркотики, сброшенные с территории Ирана с помощью БПЛА.

Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

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