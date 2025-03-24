В Азербайджане зафиксирован 11 градусный мороз

По состоянию на утро 24 марта в Азербайджане продолжаются осадки.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало 8 мм осадков, в Лерике — 4 мм, в Огузе и Габале — 3 мм, в Шеки — 2 мм. В Шабране, Хачмазе, Шахбузе, Дашкесане, Балакене, Евлахе, Нефтчале, Билясуваре и Ярдымлы осадки составили 1 мм.

В горных районах выпал снег, его высота в Загатале (Алибей) составила 24 см, в Гусаре (Лаза) — 14 см, в Губе — 12 см, в Гахе (Сарыбаш) — 10 см, в Шахдаге — 8 см, в Алтыагадже и Гобустане — 4 см, в Хыналыге — 2 см, в Халтане — 1 см.

23 марта около 21:30–21:37 в Агсуском районе наблюдался град диаметром 6 мм.

Туман наблюдается в Шамахы, Гобустане, Шеки, Губе, Гусаре, Грызе, Евлахе, Бейлагане, Лерике и Халтане, видимость ограничена до 500 м.

Минимальная температура воздуха составила 5°C в Баку и на Абшеронском полуострове, 4°C в низменных районах, 4°C в Нахчыванской АР и 11°C мороза в горных районах.