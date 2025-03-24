Переговоры между РФ и США в Саудовской Аравии длятся более 6 часов - ОБНОВЛЕНО
Консультации между РФ и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) возобновились после второго краткого перерыва.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что переговоры между сторонами продолжаются уже более шести часов.
12:43
Представители России и США начали переговоры в Эр-Рияде по разрешению конфликта в Украине.
Как сообщает 1news.az, об этом сообщил источник ТАСС, близкий к российской делегации.
Сотрудники Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля.
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