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Известный автоблогер обвинил дорожные службы в безответственности - ФОТО

Фаига Мамедова12:50 - Сегодня
Известный автоблогер обвинил дорожные службы в безответственности - ФОТО

Радиоведущий и автоблогер Эльгюн Хыдыров заявил о безответственности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) после того, как его автомобиль пострадал из-за ямы на трассе М1.

По словам Хыдырова, около года назад, во время поездки в Хачмаз, его автомобиль попал в яму на 119-м километре трассы М1 в Шабранском районе. В результате у машины лопнуло колесо. «Ночь, холодно, моросящий дождь и неосвещенная, ужасная дорога. Взрыв переднего колеса автомобиля, движущегося со скоростью 90 км/ч, – это очень опасная ситуация», – написал блогер в своем аккаунте в социальной сети, сообщает 1news.az.

После аварии Хыдыров позвонил на горячую линию «102». «Интересно, что дежурная часть и дорожная полиция удивились моей просьбе зарегистрировать аварию без пострадавших и без участия второго автомобиля, но я настоял на регистрации факта аварии», – отметил он.

На ближайшей заправочной станции блогер узнал, что до него в ту же яму попали еще два автомобиля, у которых также лопнули колеса. Хыдыров позвонил в AAYDA и потребовал срочного ремонта дороги.

Он обвинил агентство, в частности управление магистральных дорог, в безответственности, из-за которой водители ежедневно несут материальный ущерб. «А в многочисленных авариях, где люди погибают, мы слышим только одно – водитель потерял управление. Но почему, по какой причине он потерял управление, я считаю, должным образом не расследуется. После аварий эти дороги не приводятся в безопасное состояние. Например, скажу, что после аварии, произошедшей много лет назад на мосту в поселке Гаджи Зейналабдин, где погибли 3 человека, сломанные ограждения до сих пор не восстановлены», – добавил Хыдыров.

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