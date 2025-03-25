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Более 500 остановок эскалаторов в метро Баку за два месяца – Причина

Фаига Мамедова13:40 - Сегодня
Более 500 остановок эскалаторов в метро Баку за два месяца – Причина

За первые два месяца 2025 года на станциях Бакинского метрополитена пассажиры 534 раза вызвали остановку эскалаторов.

Как передает 1news.az, об этом сообщает ЗАО «Бакинский метрополитен».

«Мы ещё раз призываем наших пассажиров быть более внимательными, ответственными и осторожными при пользовании эскалатором. В противном случае вы можете создать опасность для своей жизни и жизни других пассажиров», — говорится в сообщении.

Отметим, что ЗАО опубликовало в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик, составленный из реальных кадров случаев остановок. Эти кадры мы и представляем:

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