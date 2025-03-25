Госструктурам Пакистана поручили укреплять связи с Азербайджаном
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар поручил государственным органам укреплять отношения с Азербайджаном.
Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом он заявил на межминистерском совещании.
Глава МИД подчеркнул, что укрепление отношений с Азербайджаном является приоритетом для Пакистана.
Дар также поручил ускорить работу над инвестиционными проектами, которые будут реализованы с участием Азербайджана.
Отметим, что Азербайджан планирует инвестировать $2 млрд в проекты в Пакистане.
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