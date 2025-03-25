Президент Германии отправил в отставку Шольца и его правительство

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета.

Об этом сообщило издание Die Zeit.

После учредительного заседания нового Бундестага Штайнмайер поблагодарил чиновников за работу и вручил им документы об отставке во дворце Бельвю.

Штайнмайер поблагодарил канцлера Шольца прежде всего за его ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, ставший, по его словам, "огромным подвигом силы".

В соответствии с законодательством Германии, полномочия федерального канцлера заканчиваются с созывом нового Бундестага, который провел свое учредительное заседание 25 марта.

Шольц и его министры де-юре больше не находятся на должностях, но коалиционные переговоры по новому правительству еще не завершены. Штайнмайер попросил Шольца продолжать руководить официальными делами его кабинета до назначения нового федерального правительства.