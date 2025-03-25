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Суд Москвы санкционировал изъятие документов в связи с авиакатастрофой AZAL

Фаига Мамедова10:00 - Сегодня
Суд Москвы санкционировал изъятие документов в связи с авиакатастрофой AZAL

Басманный суд Москвы разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении в декабре прошлого года самолета азербайджанской компании AZAL, передает 1news.az со ссылкой на российские СМИ.

Ходатайство следствия о выемке документов было заявлено в январе 2025 года. Его поддержал прокурор. Суд проверил материалы, которыми обосновывается ходатайство, и пришел к выводу, что оно подлежит удовлетворению. Решение о выемке вступило в законную силу.

19 февраля вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что окончательный отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау представят до декабря 2025 года.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

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