Полиция Хачмаза задержала вора-рецидивиста

Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции Азербайджана в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя Нурагу Искендерова, подозреваемого в совершении ряда краж из частного дома и магазина, расположенных на территории района.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно данным следствия, Н. Искендеров обвиняется в хищении разнообразных бытовых предметов, инструментов, табачных изделий и денежных средств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет 16 000 манатов.

По факту задержания возбуждено уголовное дело. Решением суда Н. Искендеров был заключен под стражу на период проведения следственных действий.