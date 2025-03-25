Полиция Хачмаза задержала вора-рецидивиста
Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции Азербайджана в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя Нурагу Искендерова, подозреваемого в совершении ряда краж из частного дома и магазина, расположенных на территории района.
Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно данным следствия, Н. Искендеров обвиняется в хищении разнообразных бытовых предметов, инструментов, табачных изделий и денежных средств. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет 16 000 манатов.
По факту задержания возбуждено уголовное дело. Решением суда Н. Искендеров был заключен под стражу на период проведения следственных действий.
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