Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Тель-Авива

Хуситы, действующие в Йемене, заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал Al Masirah, ссылаясь на заявление группировки.

Согласно заявлению, хуситы использовали две баллистические ракеты, "Зульфикар" и "Палестина-2", для атаки на аэропорт.

Также сообщается, что хуситы нанесли ракетные и беспилотные удары по американскому авианосцу USS Truman и ряду военных кораблей в Красном море. По их заявлениям, столкновения с эсминцем USS Truman и другими американскими кораблями продолжались несколько часов.