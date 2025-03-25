В Азербайджане выпало до 22 см снега

Опубликована фактическая погода на 25 марта.

Как передает 1news.az, по информации, предоставленной Национальной гидрометеорологической службой, в некоторых районах страны наблюдались осадки и ветреная погода.

Так, количество выпавших осадков составило: в Астаре 20 мм, в Лянкорани 17 мм, в Габале 14 мм, в Шамахе 12 мм, в Шабране 11 мм, в Исмаиллы 8 мм, в Лерике 6 мм, в Алтыагадже, Шеки и Нефтчале 4 мм, в Огузе, а также в Баку и на Абшеронском полуострове 3 мм, в Хачмазе и Ярдымлы 2 мм, в Агсу, Шуше, Билясуваре, Кюрдамире, Гёйчае, Тертере и Балакене до 1 мм.

В горных районах выпал снег, высота снежного покрова составила: в Загатале (Алибей) 22 см, в Гусаре (Лаза) 18 см, в Губе (Грыз) 17 см, в Шахдаге 9 см, в Гахе (Сарыбаш) 6 см, в Хыналыге 4 см, в Халтане 3 см, в Гобустане 2 см.