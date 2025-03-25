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Генеральный прокурор Кямран Алиев провел во Вьетнаме ряд встреч - ФОТО

First News Media11:19 - Сегодня
Генеральный прокурор Кямран Алиев провел во Вьетнаме ряд встреч - ФОТО

Как уже сообщалось, делегация, возглавляемая генеральным прокурором Кямраном Алиевым, по приглашению генерального прокурора Вьетнама Нгуена Тьена находится с рабочим визитом в Ханое.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча с председателем Верховного народного суда Вьетнама Ли Мин Чи. Ли Мин напомнил о встрече с Кямраном Алиевым, состоявшейся два года назад в Санкт-Петербурге, когда он занимал должность генерального прокурора Вьетнама, выразил уверенность, что подписанный между прокуратурами двух стран Меморандум о сотрудничестве придаст импульс развитию отношений между правоохранительными органами.

Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал своего коллегу о последовательных правовых реформах, проводимых в нашей стране под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Генеральный прокурор сообщил, что прокуратура Азербайджана тесно сотрудничает с правоохранительными и судебными органами других стран, подчеркнул значение дальнейшего расширения сотрудничества с Верховным судом Вьетнама и проведения обмена опытом.

В рамках визита делегация также посетила прокуратуру провинции Куанин. Главный прокурор провинции Луонг Пфук Сон рассказал о деятельности прокуратуры и выразил заинтересованность в обмене опытом с региональными прокуратурами нашей страны.

Кямран Алиев отметил, что подписанный между главными прокуратурами документ будет полезен для взаимных визитов делегаций региональных прокуратур наших стран.

Визит азербайджанской делегации во Вьетнам завершился.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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