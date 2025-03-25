Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с Новруз байрамы

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание.

В послании говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Имею честь направить Вам свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Международного праздника Новруз!

Международный праздник Новруз, отмечаемый в дни весеннего равноденствия, является одним из древнейших культурных наследий человечества. Этот прекрасный праздник, уходящий корнями вглубь тысячелетий, является символом не только пробуждения природы, но и взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимопонимания и трудолюбия.

Пусть этот светлый праздник будет ознаменован для Вас и для всего народа Вашей страны миром, радостью и новыми начинаниями!»