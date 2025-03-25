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Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ организовало торжественный ифтар в Москве - ФОТО

First News Media12:30 - Сегодня
Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ организовало торжественный ифтар в Москве - ФОТО

В Москве прошел торжественный ифтар, организованный представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ.

В рамках традиционно проводимого в российской столице проекта «Месяц Рамадан» представительство Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации организовало торжественный ифтар. Мероприятие собрало представителей общественности, дипломатического корпуса, ученых и деятелей культуры.

С приветственным словом выступила руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова. Она поблагодарила гостей за то, что они нашли время и присоединились к ифтару, организованному по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

«Я думаю, что сегодняшний вечер должен пройти в духе единства, братства и хорошего настроения. Месяц Рамазан - это не только воздержание от пищи и воды, это призыв очистить сердце, открыть душу, настроиться на доброжелательный лад», -сказала Т.Ахмедова.

Она отметила, что в условиях современной суеты и информационного перенасыщения особенно важно остановиться и подумать об укреплении веры, духовном обновлении. «Я уверена, что Всевышний услышит все ваши молитвы», - подчеркнула Т.Ахмедова.

Коснувшись толерантности и межрелигиозного согласия в Азербайджане, Тамилла Ахмедова подчеркнула, что под руководством Президента Ильхама Алиева страна стала не только политическим и экономическим лидером региона, но и важным центром межкультурного и межконфессионального диалога.

Она отметила, что карабахский вопрос всегда был для азербайджанского народа болезненным и важным: «И вот, наконец, благодаря мудрому руководству Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева нам удалось его решить». Т.Ахмедова призвала почтить память шахидов, отдавших свою жизнь за освобождение Карабаха. Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева ведет масштабную работу по поддержке малоимущих, сирот и нуждающихся, и все это лишь малая часть его деятельности под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Продолжил вечер заместитель директора представительства Фонда Назим Исмаилзаде. Он подчеркнул духовное значение месяца Рамазан, отметив, что этот месяц побуждает людей к очищению, милосердию, добру и поддержке друг друга. По его словам, проведение ифтара стало доброй традицией, объединяющей людей разных профессий, взглядов и поколений. Он поблагодарил гостей за участие и выразил признательность за интерес к деятельности фонда.

Советник посла Азербайджана в Российской Федерации Исмаил Асадов также выступил с приветственным словом, передав теплые пожелания от имени посла Рахмана Мустафаева. В своем выступлении он отметил важную роль Фонда Гейдара Алиева, а также его представительства в России в укреплении азербайджано-российских отношений. По его словам, фонд активно реализует проекты в гуманитарной и культурной сферах, способствует популяризации азербайджанской культуры. Он подчеркнул, что проведение ифтара в Москве в священный месяц Рамазан стало доброй традицией, отражающей дух благотворительности, взаимопомощи и единения. И.Асадов выразил благодарность представительству Фонда Гейдара Алиева в РФ за проделанную работу и заверил в поддержке со стороны посольства Азербайджана в России.

В рамках мероприятия выступил также директор религиозной школы в Москве Анас Хазрат Мамедов.

Ифтар сопровождался музыкальным выступлением ансамбля Buta Trio, создавшего праздничное настроение и подчеркнувшего атмосферу духовной гармонии.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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