Завтра в Азербайджане температура воздуха поднимется до 20 градусов

Обнародован прогноз погоды на 27 марта.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-8°, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление - 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 проц.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем в некоторых местах возможны кратковременные осадки. В отдельных местах ожидаются усиление осадков, гроза и град. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ