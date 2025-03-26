Эрдоган высказался о протестах оппозиции в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал местную оппозицию прекратить «уличный террор», заявив, что разоблачен их механизм коррупции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления в парламенте Эрдоган обратился к турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии.

«Ваше колесо коррупции разоблачено. Прекратите разбрасывать грязь направо и налево, прекратите уличный террор. Не пытайтесь втянуть нас и нашу нацию в ту яму, в которую вы нырнули с головой», — сказал он.

Источник: Gazeta.Ru