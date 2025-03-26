Президент Сомали поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю праздника Рамазан.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Праздник Рамазан, который объединяет мусульман всего мира в духе милосердия, доброты и мира, - это время духовных размышлений, единства и обновления. Желаю, чтобы этот благословенный праздник принес народу и правительству Азербайджана радость, благополучие и постоянную гармонию», - говорится в письме.

Сомалийский лидер подчеркнул, что его страна придает большое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с Азербайджаном и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей в предстоящие годы.