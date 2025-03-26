Президент Туркменистана поздравил азербайджанского коллегу с праздником Рамазан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Искренне верю, что этот светлый праздник, проповедующий значимость таких величайших ценностей человечества, как духовная чистота и высокая нравственность, будет и впредь способствовать развитию отношений между нашими странами, укреплению дружбы, взаимной поддержки и солидарности среди всей мусульманской уммы.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а всему народу Азербайджана — благоденствия и процветания. Пусть все Ваши молитвы и благие деяния будут услышаны и приняты Всевышним Аллахом», - говорится в письме.