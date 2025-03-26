 Президент Туркменистана поздравил азербайджанского коллегу с праздником Рамазан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Туркменистана поздравил азербайджанского коллегу с праздником Рамазан

Ялчин Алиев17:13 - Сегодня
Президент Туркменистана поздравил азербайджанского коллегу с праздником Рамазан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Искренне верю, что этот светлый праздник, проповедующий значимость таких величайших ценностей человечества, как духовная чистота и высокая нравственность, будет и впредь способствовать развитию отношений между нашими странами, укреплению дружбы, взаимной поддержки и солидарности среди всей мусульманской уммы.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а всему народу Азербайджана — благоденствия и процветания. Пусть все Ваши молитвы и благие деяния будут услышаны и приняты Всевышним Аллахом», - говорится в письме.

Поделиться:
414

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил бангладешского коллегу с Днем независимости

Общество

В Азербайджане ожидаются грозы и град

Политика

Постпред Азербайджана направил письмо генсеку ООН

Общество

В Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Президент Туркменистана поздравил азербайджанского коллегу с праздником Рамазан

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Глава Президентского совета Ливии поздравил Президента Азербайджана с праздником Рамазан

Президент Сомали поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Новруз байрамы

Последние новости

В Литве найдены тела 4 военнослужащих США, участвовавших в военных учениях - СМИ

Сегодня, 20:30

Норвегия предоставит помощь Украине на 8 млрд долларов

Сегодня, 20:00

В Азербайджане ожидаются грозы и град

Сегодня, 19:30

Постпред Азербайджана направил письмо генсеку ООН

Сегодня, 19:00

В Мингячевирском водохранилище произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Пашинян: «Карабахское движение» мешало становлению армянской государственности

Сегодня, 18:10

Эмин Амруллаев встретился в Париже с заместителем гендиректора ЮНЕСКО - ФОТО

Сегодня, 17:45

Армения держит под оккупацией 4 Азербайджанских села!

Сегодня, 17:18

Президент Туркменистана поздравил азербайджанского коллегу с праздником Рамазан

Сегодня, 17:13

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 16:32

Община: Доклад госструктуры США - Комиссии по религиозной свободе - полон необъективных и безосновательных претензий против Азербайджана

Сегодня, 16:20

Глава Президентского совета Ливии поздравил Президента Азербайджана с праздником Рамазан

Сегодня, 16:10

В Москве по обвинению в мошенничестве задержали азербайджанца Эмиля Кадырова из шоу «Голос» - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Президент Сомали поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 15:52

Эрдоган высказался о протестах оппозиции в Турции

Сегодня, 14:56

Новое назначение в управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Сегодня, 14:20

В Агджабеди педофил ждет достижения своей жертвой совершеннолетия, чтобы жениться на ней

Сегодня, 13:55

Завтра в Азербайджане температура воздуха поднимется до 20 градусов

Сегодня, 13:35

США отзовут своего посла в Армении – СМИ

Сегодня, 13:26

Товарооборот Азербайджана с Канадой вырос почти в 44 раза

Сегодня, 12:45
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25