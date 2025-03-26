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Эмин Амруллаев встретился в Париже с заместителем гендиректора ЮНЕСКО - ФОТО

First News Media17:45 - Сегодня
Эмин Амруллаев встретился в Париже с заместителем гендиректора ЮНЕСКО - ФОТО

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился в Париже с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам естественных наук Лидией Брито в рамках Глобального министерского диалога по научной дипломатии.

На встрече обсуждались перспективы реализации совместных проектов в области естественных наук и расширения институционального партнерства.

Стороны также обсудили возможность сотрудничества в связи с включением показателей климатической грамотности учащихся в Международную программу по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) согласно договоренности между Министерством науки и образования и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках COP29.

Э.Амруллаев и Л.Брито также обменялись мнениями о развитии международного сотрудничества в сфере STEAM-образования.

В ходе визита азербайджанская делегация также встретилась с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Марокко Аззедином Эль-Мидауи, стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы двустороннего сотрудничества в области науки и высшего образования.

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