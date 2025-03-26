В Бразилии учреждено президентство COP30, создан оргкомитет

Исполняющий обязанности президента Бразилии, вице-президент Жералду Алкмин подписал указ о подготовке к проведению в стране 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP30).

Согласно документу, учреждается президентство COP30 и создается организационный комитет, который будет координировать подготовительные мероприятия.

Согласно указу, президент COP30 будет лично руководить процессом достижения консенсуса между странами-участниками по вопросам климатического финансирования.

Функции президента COP30 исполнит министр окружающей среды, климата и энергетики Бразилии Андре Корреа ду Лаго.