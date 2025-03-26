В Литве найдены тела 4 военнослужащих США, участвовавших в военных учениях - СМИ

Четверо, по уточненным данным, военнослужащих армии США погибли в Литве после завершения тактических учений на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде.

Об этом сообщил литовский новостной портал Lrytas.

По данным портала, четверо американцев выехали с учений во вторник вечером на гусеничном транспортном средстве и пропали. В среду после продолжительных поисковых мероприятий их машину обнаружили в болоте. Отмечается, что все военные погибли.