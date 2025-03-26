Макрон и Зеленский встретились в Париже

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский встретились в Париже.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что разговор проходит накануне саммита коалиции желающих, где будет обсуждаться потенциальное размещение миротворцев в Украине.

Напомним, что 20 марта Зеленский отказал в общении позвонившему ему Макрону. Украинский лидер объяснил французскому коллеге, что находится на брифинге, и пообещал перезвонить через 15-20 минут. Он также рассказал, что общается с Макроном ежедневно.