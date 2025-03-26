Франция выделит Украине 2 млрд евро военной помощи

Франция выделяет Украине новый пакет военной помощи в 2 миллиарда евро.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

"Хотел бы сегодня объявить о новом пакете поддержки Украины в 2 млрд евро. Эта поддержка должна соответствовать первоочередным потребностям Вооруженных сил Украины", - заявил Макрон.

В пакет помощи войдут противотанковые ракеты MILAN; средства ПВО: ракеты MICA; ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage); ракеты наземной защиты Mistral; бронемашины AMX-10RC; боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также будет профинансировано производство техники в Украине в сотрудничестве с французскими оборонными предприятиями.

Напомним, что Зеленский находится с визитом в Париже с целью подготовки саммита по вопросам безопасности 27 марта.