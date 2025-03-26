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США отзовут своего посла в Армении – СМИ

First News Media13:26 - Сегодня
США отзовут своего посла в Армении – СМИ

Посол США в Армении Кристина Квин вскоре покинет занимаемый пост, пишет газета «Иравунк» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, решение о ее отзыве было принято 10-15 дней назад, однако дипломат оставит свой пост через месяц. В то же время Квин может предстать перед судом в США. Вопросы к ней связаны с тем, что до приезда в Армению она была временным поверенным в делах США в Украине, отмечает газета.

«Иравунк» пишет, что Квин заменит нейтральный дипломат.

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