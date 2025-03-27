Армянский депутат обвиняется в отмывании денег и незаконном присвоении земель

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян представила в парламенте ходатайство о начале уголовного преследования в отношении депутата парламента Армении от оппозиционной фракции «Честь имею» Тарона Маргаряна, сообщают армянские СМИ.

Она представила парламентариям обвинение по разным статьям, которые касаются отмывания денег, превышения должностных полномочий, присвоения земельных участков в разные годы.

Правоохранители обвиняют Маркаряна в отчуждении земельных участков, прилегающих к школам и детским садам и их использовании в «необразовательных целях». Также ранее Антикоррупционный суд принял в производство иск прокуратуры об изъятии имущества Маркаряна. Речь идет о шести домах в Иреване, одном помещении общественного значения, даче в курортном Джермуке, двух транспортных средствах.