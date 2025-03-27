Президент Ильхам Алиев: Мы заново отстраиваем и будем отстраивать Агдам

Мы заново отстраиваем и будем отстраивать Агдам. Сейчас проводятся широкомасштабные строительные работы.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на встрече с жителями, переехавшими в новые квартиры в селе Сарыджалы Агдамского района.

«В постоккупационный период были сданы в эксплуатацию многие важные инфраструктурные объекты, в первую очередь, дороги. Реконструирована дорога Агдам-Барда. Даже в советское время такой красивой дороги не было. Строится дорога Агдам-Ханкенди. Как и дорога Барда-Агдам, она будет четырехполосной. Прокладывается железная дорога, наверное, она будет сдана в эксплуатацию в этом году. То есть до Агдама можно будет легко добраться по железной дороге. Строится вокзальный комплекс. Восстановлена Агдамская мечеть», - отметил глава государства.

Источник: Gazeta.Ru