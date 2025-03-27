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В Баку автомобиль упал в вырытый под строительство здания котлован, есть пострадавший - ВИДЕО

First News Media17:33 - Сегодня
В Баку автомобиль упал в вырытый под строительство здания котлован, есть пострадавший - ВИДЕО

В жилом массиве Ени Ясамал в Баку легковой автомобиль упал в котлован, вырытый под строительство жилого дома.

Об этом Report сообщили очевидцы.

По их словам, инцидент произошел днем 27 марта. При движении задним ходом водитель не заметил металлические ограждения, установленные по краям котлована, и упал в него. Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала пострадавшему первую медицинскую помощь.

Отмечается, что котлован был вырыт около двух лет назад, однако на протяжении этого времени никаких строительных работ там не проводилось.

Жители сообщили, что недавно в котлован упал пожилой мужчина, проживающий неподалеку, и сломал руку. В целом, вокруг объекта не предпринято никаких мер безопасности. Только недавно установили металлические ограждения, однако они плохо видны в темное время суток, отметили они.

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