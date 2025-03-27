В Армении трое сотрудников муниципалитета арестованы по делу о взятках

Трое сотрудников муниципалитета Варденис арестованы в рамках дела о получении взяток.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

Уголовное производство инициировано по факту дачи и получения взяток.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы провели проверки в офисе оппозиционного блока «Мать Армения» в Гюмри. Представительницу блока Эмму Григорян доставили из Гюмри в Антикоррупционный комитет, где инициировано производство по нескольким случаям дачи избирательных взяток в связи с предстоящими выборами.

Опубликована аудиозапись разговора. Глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян назвал это политическим преследованием и осудил действия властей.

Кроме того, задержали сына и отца кандидата в мэры Гюмри Мартуна Григоряна от блока «Честь имею», также по подозрению в коррумпированных предвыборных процессах.