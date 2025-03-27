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Оставленный в Товузском районе без присмотра малыш находится в тяжелом состоянии

First News Media19:40 - Сегодня
Оставленный в Товузском районе без присмотра малыш находится в тяжелом состоянии

У ребенка, оставленного матерью без присмотра дома в селе Юхары Ойсюзлю Товузского района, из-за длительного голодания возникли определенные проблемы с органами, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Об этом заявила председатель Общественного объединения "Дети Азербайджана" Кямаля Агазаде.

По ее словам, у малыша возникла непроходимость кишечника.

"На данный момент ребенок проходит лечение в отделении реанимации. Врачи прилагают усилия для улучшения его состояния. Они хорошо заботятся о малыше, круглые сутки держат его под наблюдением. Я говорила с врачом, поскольку состояние малыша тяжелое, выписки в ближайшее время не предвидится.

Ребенку 1 год и 2 месяца, а весит он всего 5 кг. В настоящее время его кормят детским питанием", - отметила К.Агазаде.

Как собщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 25 марта малыш 2024 года рождения был эвакуирован из Товузской центральной районной больницы (ЦРБ) в Низаминскую детскую инфекционную больницу при Республиканском центре педиатрии. В настоящее время ребенок продолжает получать лечение в соответствующем отделении, его состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что 17 марта в 21:20 годовалый малыш был доставлен полицией в отделение скорой медицинской помощи Товузской ЦРБ. При поступлении у него диагностировали обезвоживание, вялость и истощение, вызванные обезвоживанием, рахит, тяжелую степень задержки этапов развития. Ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, 21 марта в Товузский райотдел полиции поступила информация о ребенке, оставленном родительницей без присмотра в одном из домов в селе Юхары Ойсюзлю. Сотрудники полиции немедленно выехали по указанному адресу и обнаружили там годовалого мальчика.

Источник: Oxu.az

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