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США продолжат удары по хуситам «еще долгое время»

First News Media09:21 - Сегодня
США продолжат удары по хуситам «еще долгое время»

США намерены продолжать наносить удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» еще долгое время.

Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

«Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним очень сильно, очень успешно. И мы будем продолжать делать это еще долгое время»,- сказал американский лидер.

При этом Трамп резко отреагировал на вопрос, касавшийся скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену. «Не было никакого ущерба, потому что атака той ночью была невероятно успешной, как и в последующие четыре или пять ночей. Вот о чем следует говорить. Это нужно было сделать еще сонному [предшественнику Трампа на высшем государственном посту] Джо Байдену. Но он спал за рулем, за исключением, разумеется, тех случаев, когда дело касалось кражи денег»,- заявил Трамп.

15 марта ВС США по приказу Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало.

Источник: ТАСС

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