Азербайджанский русский драматический театр с успехом выступил в Беларуси – ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанский государственный академический русский драматический театр впервые принял участие в Международном молодежном театральном форуме «М.@rt.контакт-2025», который проходит в Могилеве (Беларусь) с 20-го по 27 марта.

Зрителям был представлен спектакль главного режиссера театра, народного артиста Азербайджана Александра Шаровского «Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле». Главную роль в постановке исполнила народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская. Спектакль завершился бурными овациями зрительного зала.

Исполняющая обязанности директора Могилевского областного драматического театра Вероника Юргелас тепло поприветствовала гостей и подчеркнула, что коллектив из Азербайджана за восемнадцатилетнюю историю форума впервые принимает в нем участие, и высоко оценила постановку.

Народный артист Азербайджана Александр Шаровский, в свою очередь, отметил значимость форума в развитии театрального искусства, укреплении мостов культуры между Азербайджаном и Беларусью, особо подчеркнув доброжелательность публики.

Было также отмечено, что подобные форумы, творческие встречи дают прочувствовать, что нужно жить в мире и любви.

Заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов выразил признательность организаторам этого масштабного форума, отметив роль начальника Управления культуры Могилевского облисполкома Александра Жигуна, и поблагодарил Министерство культуры Азербайджана за поддержку.

Спектакль «Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле» можно назвать настоящим откровением, позволяющим зрителям по-другому посмотреть на семейные отношения. Пьеса построена на бесконечной философии отношений мужчины и женщины. Это - монолог-откровение о прошедшей молодости, остывших чувствах, изменах, обидах, недомолвках и недосказанности. Это - история одной семьи длиной в целую жизнь. История этих двадцати пяти лет рассказывается как на духу, словно на исповеди у священника. Все, что эти долгие годы таилось глубоко в душе, наконец прорывается в виде страстного монолога и бесконечного признания в любви к мужчине, тоске по жизни, которая закончилась... Отметим, что спектакль приурочен к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской.

В рамках визита коллективом были проведены встречи с коллегами, Александр Шаровский оставил запись в Книге почетных гостей театра, выразив признательность за гостеприимство и доброе отношение.

Кроме того, коллектив театра принял участие в приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне церемонии возложения цветов к памятнику уроженцу Азербайджана, почетному гражданину города Могилев, Герою Советского Союза, кавалеру ордена Ленина, четырех орденов боевого Красного знамени, орденов Кутузова и Хмельницкого 2-й степени, гвардии полковника Аслану Везирову.

Александр Шаровский продекламировал отрывок из стихотворения Константина Симонова, отметив, что его отец прошел фронтовой путь от Моздока до Вены, и в сердцах людей всегда будет жить вечная память о героях Великой Отечественной войны.

Память Аслана Везирова также почтили начальник Управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун, и.о. директора Могоблдрамтеатра Вероника Юргелас и глава азербайджанской диаспоры Могилева Ильяс Ильясов.