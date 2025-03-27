Оппозиция под прицелом: В Гюмри обыскивают штаб «Мать Армения»

Правоохранительные органы проводят обыски в офисе оппозиционного блока «Мать Армения» в Гюмри.

Об этом сообщает пресс-служба блока, передает Sputnik Армения.

«На данный момент сотрудники полиции и Антикоррупционного комитета проводят обыск в офисе блока «Мать Армения» в Гюмри, препятствуя нашей работе», – говорится в сообщении.

Там также сообщили, что обыски прошли в доме одного из членов блока Ара Восканяна, который занимается организационными вопросами.

Блок расценил обыски как нападение властей на оппозиционную силу, участвующую в выборах в Совет старейшин города, и попытку сформировать атмосферу страха.

По данным Sputnik Армения, обыски проводятся в рамках дела о взятках. Ранее Антикоррупционный комитет сообщил, что инициировано производство по нескольким случаям дачи избирательных взяток в связи с предстоящими выборами.

Отмечается, что избирателю была предложена взятка при условии голосования за политическую силу, участвующую в предвыборной гонке в Гюмри.

Также получена информация о том, что член партии, баллотирующийся на выборах в Совет старейшин той же общины, а также его доверенное лицо обещали избирателям деньги под видом благотворительности, предоставляли дрова, выполняли работы по благоустройству улиц, закупали различные товары.

Досрочные выборы в Гюмри состоятся 30 марта.